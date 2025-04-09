Уральскому таксисту назначали обязательные работы за кражу 35 тысяч у пассажира

Мировой судья судебного участка № 3 Тагилстроевского судебного района Нижнего Тагила приговорил к 240 часам обязательных работ 31-летнего местного жителя, который работал водителем в «Яндекс такси». Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, он перевел на личный счет 35 тыс. руб. с банковской карты пассажира в счет поездки, которую не выполнил до конца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, инцидент произошел в сентябре 2024 года, когда осужденный получил заказ на поездку до Лангепаса (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО — Югра). «Перед поездкой он по просьбе пассажира, который находился в состоянии алкогольного опьянения, осуществил с его мобильного телефона через личный кабинет Сбербанка-онлайн перевод денежных средств в 35 тыс. руб. в счет оплаты проезда», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что после того, как деньги поступили таксисту, он высадил пассажира в поселке Новоасбест (Свердловская область) и уехал. Судья признал его виновным по ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Мария Шараева