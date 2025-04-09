В 2024 году Татарстан выделил 2,6 млрд рублей на питание младшеклассников
В 2024 году в Татарстане на обеспечение бесплатным питанием детей 1–4 классов было выделено 2,6 млрд руб. Об этом стало известно в ходе заседания Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам в Кабмине Республики Татарстан.
В 2024 году Татарстан выделил 2,6 млрд рублей на питание младшеклассников
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
На организацию питания для учащихся начальной школы в государственных и муниципальных школах в прошлом году было направлено:
- из федерального бюджета — более 1,5 млрд руб.;
- из бюджета республики и муниципальных бюджетов — 1,04 млрд руб.
Ранее сообщалось, что на обеспечение бесплатным горячим питанием школьников начальных классов в 2025 году планируют выделить более 2,7 млрд руб.