В Нижегородской области 10 иностранцам вменили почти 300 эпизодов наркоторговли

Сотрудники нижегородской полиции в первом квартале 2025 года направили в суд 10 уголовных дел в отношении иностранцев, обвиняемых в распространении наркотиков. Об этом сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков регионального управления МВД Дмитрий Филатов на пресс-конференции 9 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, среди обвиняемых три гражданина Узбекистана и Таджикистана, два гражданина Армении, по одному гражданину Египта и Туркмении. Им вменяют 294 эпизода преступной деятельности.

«У всех, кто приезжают к нам заниматься данным преступным видом деятельности, примерно одна схема: они пересекают границу РФ, проводят здесь определенное количество времени, налаживают бизнес, при этом находятся на территории страны незаконно. Я считаю, мы достаточно неплохо с ними справляемся, они оказываются в местах не столь отдаленных»,— рассказал Дмитрий Филатов.

Также он рассказал, что с начала года полицейские возбудили 10 уголовных дел на 296 эпизодов в отношении этнических организованных преступных групп и преступных групп, работавших по предварительному сговору.

Анастасия Титова, Андрей Репин