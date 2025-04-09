В Кузбассе снизили субсидии на поддержку производства картофеля и овощей

Правительство Кузбасса снизило размер субсидий для производителей картофеля и овощей в 2025 году. Соответствующее постановление подписал зампред правительства региона Андрей Артикулов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В документе указывается, что на этого год ставки на возмещение затрат на проведение агротехнологических работ и повышение плодородия, а также улучшение почв для картофеля составят 5163 руб. на 1 га посевной площади, на овощи открытого грунта — 13148 руб. Годом ранее размер субсидий для этих работ был установлен в размере 8777 руб. и 14618 руб. соответственно.

Ставки на поддержку производства картофеля и овощей в этом году составят 171,4 и 241,7 руб. за одну тонну продукции. В 2024 году власти выделяли 439,1 руб. и 269,1 руб. соответственно.

Как писал «Ъ-Сибирь», господдержка АПК Кемеровской области в 2025 году запланирована в объеме 1,26 млрд руб. по 34 направлениям субсидирования. Годом ранее эту сумма составлял 1,28 млрд руб.

Александра Стрелкова