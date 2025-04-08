На поддержку АПК Кузбасса в 2025 году власти направят 1,26 млрд рублей

Государственная поддержка АПК Кемеровской области в 2025 году запланирована в объеме 1,26 млрд руб. по 34 направлениям субсидирования, сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства Кузбасса — министр сельского хозяйства Андрей Ариткулов. Из общей суммы поддержки 610,8 млн руб. поступит из федерального бюджета.

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Для дальнейшего увеличения производства в АПК Кузбасса в этом году планируется ввести дополнительно в оборот 20 тыс. га пашни, сообщил вице-премьер.

По данным Кемеровостата, в 2024 году сбор зерна в Кузбассе сократился на 1,3%, до 1,13 млн т, производство скота и птицы на убой выросло на 7,9%, до 173,3 тыс. т, яиц — на 1%, до 1,32 млрд штук, производство молока снизилось на 6,6%, до 245,1 тыс. т.

Игорь Лавренков, Кемерово