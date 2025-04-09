В Свердловской области рассчитали тарифы для проезда по платным дорогам

Региональная экономическая комиссия (РЭК) Свердловской области прописала тарифы для платных дорог в регионе. Проект постановления правительства проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В настоящее время в Свердловской области нет действующих платных трасс, поэтому новые тарифы будут применяться к будущим проектам. В документе дороги разделены на две категории: реконструированные по концессионным соглашениям и остальные. Стоимость проезда будет ежегодно индексироваться. Согласно документу, цена за проезд транспортного средства (ТС) будет зависеть от категории автомобиля, числа осей и высоты транспортного средства.

Максимальная плата за проезд по дорогам, которые не реконструировались в рамках концессий (за км, без учета НДС):

ТС с 2 и более осями высотой не более 2 м ( с 2 и более осями) — 8,4 руб.;

ТС высотой от 2 м до 2,6 м (с 2 и более осями) — 12,6 руб.;

ТС высотой 2,6 м и более (с 2 осями) — 16,8 руб.;

ТС высотой 2,6 м и более (3 и более осями) — 26,25 руб.

Предельное значение максимального размер платы за проезд по дорогам, реконструированным в рамках концессий (за км, без учета НДС):

ТС с 2 и более осями высотой не более 2 м ( с 2 и более осями) — 17,3 руб.;

ТС высотой от 2 м до 2,6 м (с 2 и более осями) — 26,21 руб.;

ТС высотой 2,6 м и более (с 2 осями) — 34,6 руб.;

ТС высотой 2,6 м и более (3 и более осями) — 55,57 руб.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в районе Ачита возле строящейся платной трассы M-12 «Восток» установили информационные щиты с расценками на проезд.