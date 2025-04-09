На трех участках пляжей в Анапе найдены новые выбросы мазута

В ночь на сегодня, 9 апреля, в городе-курорте Анапе море в очередной раз вынесло на берег фрагменты нефтепродуктов. Загрязнение обнаружено на трех участках, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Выбросы мазута найдены на центральном пляже Анапы, на участке берега между селом Витязево и станицей Благовещенская, а также на пляже отеля «Пляжный поселок». Участники ликвидации ЧС в первую очередь убирают новые фрагменты мазута, а затем продолжают деликатную очистку береговой линии, просеивая песок. К уборке пляжей Анапы и Темрюкского района привлечены спасатели, сотрудники муниципальных органов власти всех городов и районов Кубани, а также волонтеры.

Чрезвычайная ситуация на побережье Черного моря возникла после крушения в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» во время сильного шторма 15 декабря 2024 года. Танкеры перевозили мазут и в момент шторма находились вблизи порта Кавказ, ожидая разгрузки. По предварительным оценкам, при затоплении танкеров в море вылилось около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.

Анна Перова, Краснодар