ЦБ поддерживает видеофиксацию общения клиентов с работниками банков

Центробанк (ЦБ) считает, что обязательная аудио- и видеофиксация общения клиентов с работниками банков поможет в борьбе с мисселингом, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. ЦБ предлагает начать с аудиофиксации, которую считает менее затратной для банков, а видеофиксацию отложить на следующий этап. Когда он начнется, не уточняется.

«Когда случается эта недобросовестная продажа, и человек хочет защитить свои права, нужны доказательства, что его ввели в заблуждение. И аудио- и видеофиксация могли бы помочь этому. И мы принципиально идею поддерживаем»,— рассказала госпожа Набиуллина во время выступления в Госдуме (цитата по ТАСС). Она добавила, что эту идею обсудят с комитетом Госдумы по финансовому рынку.

Еще в 2017 году ЦБ в связи с ростом жалоб граждан рекомендовал банкам при разъяснении смысла дополнительных услуг, предлагаемых при оформлении вкладов, фиксировать процесс информирования на аудио и видео. Также предлагалось получать письменное согласие клиента. Тема навязывания банками преимущественно инвестиционных продуктов при оформлении вкладов получила актуальность после вскрывшихся годом ранее случаев превращения вкладчиков двух банков в клиентов их родственных компаний.