Шесть БПЛА за ночь было перехвачено силами ПВО над акваторией Черного моря

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь 9 апреля перехватили шесть украинских беспилотников над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным министерства обороны России, за ночь системы ПВО уничтожили 67 БПЛА над Краснодарским краем. В акватории Азовского и Черного морей были сбиты 13 беспилотников. Всего над территорией Российской Федерации за ночь уничтожены 158 БПЛА.

Алена Воробьева