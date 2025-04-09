Экс-инспектор Гостехнадзора из Шатрово признан виновным в получении 91 взятки

Шатровский районный суд признал виновным бывшего главного специалиста инспекции Шатровского районного отдела регистрации техники и организации государственного надзора управления гостехнадзора департамента агропромышленного комплекса Курганской области в совершении 91 преступления по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой) и 70 преступлений по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Суд установил, что в 2020-2023 годах сотрудник инспекции получал от граждан взятки в размере от 13 до 50 тыс. руб. Взамен он выставлял отметки об успешной сдаче экзамена на право управления самоходными машинами отсутствовавшим на нем лицам и допускал к прохождению аттестации подставных лиц. Кроме того, главный специалист изготавливал соответствующие удостоверения без фактического обучения и сдачи экзаменов. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 1 млн руб.

Виталина Ярховска