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Мэрия Кисловодска задолжала подрядчику 1,4 млн рублей

Прокуратура Кисловодска внесла представление администрации города из-за долга подрядчику на сумму более 1,4 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Фото: Прокуратура Ставропольского края

Фото: Прокуратура Ставропольского края

В ходе проверки установлено, что управление городского хозяйства администрации курорта заключило муниципальный контракт с микропредприятием на выполнение работ по обустройству объектов безопасности дорожного движения — дорожных ограждений.

Подрядчик полностью выполнил все работы в установленный контрактом срок. Однако муниципалитет не произвел оплату.

Николай Аксенов

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