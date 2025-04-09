Мэрия Кисловодска задолжала подрядчику 1,4 млн рублей

Прокуратура Кисловодска внесла представление администрации города из-за долга подрядчику на сумму более 1,4 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

В ходе проверки установлено, что управление городского хозяйства администрации курорта заключило муниципальный контракт с микропредприятием на выполнение работ по обустройству объектов безопасности дорожного движения — дорожных ограждений.

Подрядчик полностью выполнил все работы в установленный контрактом срок. Однако муниципалитет не произвел оплату.

Николай Аксенов