Мэрия Кисловодска задолжала подрядчику 1,4 млн рублей
Прокуратура Кисловодска внесла представление администрации города из-за долга подрядчику на сумму более 1,4 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.
Фото: Прокуратура Ставропольского края
В ходе проверки установлено, что управление городского хозяйства администрации курорта заключило муниципальный контракт с микропредприятием на выполнение работ по обустройству объектов безопасности дорожного движения — дорожных ограждений.
Подрядчик полностью выполнил все работы в установленный контрактом срок. Однако муниципалитет не произвел оплату.