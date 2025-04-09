В Стерлитамаке арестована директор школы

Стерлитамакский городской суд арестовал на 26 суток (до 30 апреля) 45-летнего директора местной школы, сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии. Она обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ). Санкции за подобные преступления предусматривают штраф в размере от 2 млн до 4 млн руб., или в размере зарплаты от 2 до 4 лет, либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

По данным «Ъ-Уфа», речь о директоре полилингвальной многопрофильной школы №23 Стерлитамака Оксане Самойловой.

По версии следствия, обвиняемая незаконно предоставляла футбольное поле школы для тренировок по футболу без оформления договора аренды и согласования с администрацией Стерлитамака, за что получила 433,5 тыс. взятки.

Майя Иванова