Реестр требований кредиторов к «Автодор-Тамбов» вырос до 322 млн рублей

Арбитражный суд Тамбовской области одобрил включение в реестр требований кредиторов местного ООО «Автодор-Тамбов» 322 млн руб. Согласно картотеке арбитражного суда, большую часть из них составила задолженность перед банком ВТБ — 304 млн руб.

Также заявлены, но пока не рассмотрены требования администрации города Котовска Тамбовской области — на 11,32 млн руб., ФНС России — на 308 млн руб. и ряда других кредиторов.

Инициатором банкротства выступило местное ООО «Сервисаагро» в июне 2024 года с требованиями на 8,5 млн руб. Они также включены в реестр. Процедура наблюдения в отношении компании была введена в декабре того же года.

В марте 2025 года суд признал обоснованным иск ПАО «Промсвязьбанк» в рамках банкротного дела владельца «Автодор-Тамбова» Анатолия Струкова. Введена процедура реструктуризации долгов.

Анна Швечикова