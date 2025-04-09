В 9 саратовских муниципалитетах появятся новые площадки для занятия спортом

В текущем году в восьми муниципальных районах Саратовской области обустроят современные площадки для сдачи нормативов ГТО. Соответствующие работы проведут в рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта», передает пресс-служба регионального министерства спорта.

Речь идет о площадках в с. Сухой Отрог Балаковского района, р.п. Пинеровка Балашовского района, Марксе, с. Синодское Воскресенского района, Ершове, р.п. Ровное, р.п. Романовка и с. Самойловка. Кроме того, жителей Лысогорского района порадуют «умной» спортивной площадкой.

Конкурсные процедуры по определению поставщика и монтажа спортивного оборудования уже проведены, контракты заключены. Подрядчику предстоит до конца мая завершить работы по подготовке оснований для спортобъектов, затем он займется установкой оборудования. Сдача объектов в эксплуатацию запланирована на август.

Павел Фролов