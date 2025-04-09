Треть ижевчан согласны получать зарплату в конверте

32% жителей Ижевска готовы получать зарплату в конверте, в то время как 39% выступают против «серых» выплат, следует из результатов опроса от сервиса SuperJob. Представители мужского пола чаще согласны на такие схемы. Среди ижевчан в возрасте 35-45 лет сторонников и противников «серых» выплат примерно одинаково — 32 и 40% соответственно. Среди опрошенных с зарплатой от 100 тыс. руб. в месяц 58% предпочитают «белые» выплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Неприятие «серых» зарплат более характерно для бухгалтеров, секретарей, HR-менеджеров и экономистов. Среди указанных профессиональных категорий такое мнение выразили 50-59% респондентов. В IT-сфере только 25% программистов и 26% системных администраторов согласны на «серый» доход. Наибольшую лояльность к зарплатам в конверте проявляют работники сферы общественного питания — 61% официантов согласны на такие выплаты.