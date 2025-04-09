Волго-Вятский банк Сбербанка помог жителям регионов совершить восемь тысяч сделок с недвижимостью

Жители оценили удобство и безопасность сделок без ипотеки при покупке недвижимости. В 1 квартале их количество в Волго-Вятском банке Cбербанка превысило 8 тыс. Рост спроса на данные услуги составил 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы отметили, что жители наших регионов все чаще выбирают неипотечные сделки в Сбербанке при покупке или продаже жилья. Такие сделки дают целый ряд преимуществ. Во-первых, это скорость оформления. Все процессы оптимизированы для того, чтобы сделка прошла максимально быстро и без лишних хлопот. Во-вторых, безопасность. Использование современных технологий гарантирует надежность каждой операции. Это особенно важно, когда речь идет о таком значимом шаге, как покупка жилья. И мы помогаем клиентам пройти этот путь максимально комфортно»,— сказала заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка Анна Забелина.

Значительный рост спроса на неипотечные сделки в 1 квартале 2025 года отмечен в Республике Мордовия (70%), в Республике Марий Эл (67%), в Республике Татарстан (60%) и Удмуртской Республике (60%).

Особенно активно услугами воспользовались жители Татарстана, совершившие 2 тысячи сделок. Жителям Нижегородской области принадлежит второе место — ими проведено более 1,5 тыс. сделок. Третье место занял Пермский край с показателем 1,2 тыс. сделок.

ПАО Сбербанк