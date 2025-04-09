Подряд на транспортировку и размещение техники НАТО в Перми выиграла казанская компания

Победителем аукциона на право оказания комплекса услуг по перевозке, погрузке, разгрузке и установке трофейной техники стран НАТО для выставки в Перми признано казанское ООО «Галамаст». При максимальной цене контракта в 4,4 млн руб., компания оценила свои услуги в 1,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Согласно техническому заданию, трофейную технику необходимо транспортировать из Уфы и доставить на парковку ТРК «СпешиLove». Срок оказания услуг — до 5 декабря 2025 года. Всего в списке единиц техники десять наименований, включая БМП Bradley, БМП Marder-1A3, БТР М113, бронетранспортеры FV103 Spartan, VAB, бронеавтомобили Kirpi, HMMWV, MaxxPro, «Козак» и Roshel Senator.

Выставка трофейной военной техники стран НАТО откроется в Перми на площади у ТРК «Спешилов» 15 мая и будет работать до 25 мая. Экспонаты – военные машины, обезвреженные российскими войсками в зоне СВО и транспортированные на территорию России.

ООО «Галамаст» зарегистрировано в Казани в 2017 году. Основной вид деятельности – розничная торговля. Для компании это второй госконтракт. Первый был заключен с ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России».