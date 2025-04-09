Суд арестовал жителя Алтая, бросавшего самодельные бомбы в полицейских

Суд арестовал жителя Алтайского края, устроившего стрельбу по односельчанам. Ему предъявлены обвинения в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, вечером 5 апреля в селе Бочкари фигурант дела открыл стрельбу по соседям из самодельного огнестрельного оружия на почве личной неприязни. Прибывшие на место силовики попытались успокоить дебошира, однако в ответ он начал бросать в правоохранителей самодельные взрывчатые вещества.

Никто из местных жителей и представителей власти не пострадал. После задержания в доме злоумышленника был проведен обыск. Полицейские обнаружили огнестрельное оружие и самодельную взрывчатку.

Александра Стрелкова