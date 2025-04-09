5 млн раз клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка оплатили улыбкой в 1-м квартале 2025 года

В первом квартале 2025 года отмечен кратный рост количества оплат улыбкой. Клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка совершили более 5 млн платежей с помощью биометрии, что почти в 4 раза превышает общее количество операций за весь 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Самыми активными пользователями нового сервиса стали жители Пермского края, оплатившие улыбкой 940 тыс. своих покупок. Второе место заняла Нижегородская область с результатом в 915 тыс. покупок, а замыкает тройку лидеров Татарстан, где жители использовали возможность оплаты улыбкой 665 тыс. раз.

«Технология оплаты улыбкой завоевала огромную популярность благодаря своей простоте, безопасности и своевременности. За первый квартал 2025 года количество таких платежей выросло многократно по сравнению с результатами прошедшего года. Быстрая обработка транзакций и легкость использования превратили оплату улыбкой в любимую функцию наших клиентов. Кроме того, каждая покупка по биометрии позволяет накапливать бонусы по программе лояльности СберСпасибо, что обеспечивает дополнительную выгоду. Нам важно быть помощником, облегчающим жизнь и делающим повседневные платежи приятными и безопасными»,— Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка.

На сегодняшний день количество терминалов в Волго-Вятском банке Сбербанка, поддерживающих данную технологию, превысило 112 тыс.

Основными пользователями сервиса являются люди в возрасте от 25 до 44 лет (56%). Далее следуют клиенты в возрасте от 45 до 64 лет (31%). Возрастные категории 22–24 года и старше 65 лет составляют по 5% от общего числа пользователей, 3% граждан в возрасте от 18 до 21 года также оплачивают улыбкой.

ПАО Сбербанк