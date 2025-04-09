В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и града

На территории Челябинской области 20 апреля ожидается гроза, град и сильный ветер. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение. Информация об этом размещена на сайте челябинского гидрометцентра.

Согласно прогнозу, во время грозы порывы ветра могут усилиться до 20-25 м/с. В горах может наблюдаться гололед. В отдельных районах Челябинской области 10 апреля также сохраняется четвертый класс горимости леса, а на юге — аномально-жаркая погода с температурами выше климатической нормы, до +22°C.