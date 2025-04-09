Республика Татарстан занимает второе место в Приволжском федеральном округе (ПФО) по количеству промышленных роботов на предприятиях. Об этом стало известно в ходе совместного заседания Комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам и Экспертного совета при комитете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан занимает второе место в ПФО по количеству промышленных роботов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Татарстан занимает второе место в ПФО по количеству промышленных роботов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Татарстане на 10 тыс. сотрудников на производствах приходится 37 промышленных роботов.

Возглавляет топ-5 регионов по количеству роботов на 10 тыс. работников на производствах Самарская область, там их насчитывается 61.

Замыкает пятерку регионов Марий Эл, где на 10 тыс. сотрудников производств приходится 21 промышленный робот.

По количеству складских и логистических роботов в ПФО Татарстан (9 место) в три раза уступает Марий Эл (2 место), где на 10 тыс. работников задействовано 26 и 251 робот соответственно. Возглавляет список Республика Мордовия — 382 робота, на третьем месте Чувашия — 117.

Ранее сообщалось, что Татарстану могут выделить субсидии на закупку промышленных роботов в размере 1 млрд руб.

Артём Дергунов