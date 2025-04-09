Россети отдадут 226 млн за работы на трех объектах под Саратовом

ПАО «Россети Волга» — «Саратовские РС» намерено провести модернизацию и реконструкцию на трех электрических подстанциях в Саратовской области. Начальная максимальная цена тендеров 226 млн руб.

Согласно описанию обоих аукционов, закупка производится в рамках Федерального закона №223. Из документации по первому конкурсу следует, что подрядчик должен провести работы на электроподстанции «Линевская» в Балакове. Там требуется модернизировать защиты силовых трансформаторов и кабелей вторичной коммутации. Также предстоит заменить отделители и короткозамыкатели на элегазовые выключатели и установить два дугогасительных реактора. Максимальная стоимость договора составит 131,5 млн руб.

Второй тендер объявлен на реконструкцию двух электроподстанций: ПС «Распределительная» в селе Александровка Саратовского МР и ПС «Сельмаш» в Красноармейске. Начальная максимальная цена 94,5 млн руб.

В извещении уточняется, что работы на трех объектах должны быть завершены не позднее 26 декабря текущего года. Договор с поставщиком подпишут после 15 апреля.

Нина Шевченко