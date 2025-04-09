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Коммерсантъ FM
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Светлый путь

30 идей пасхального маникюра

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о самых выигрышных вариантах дизайна маникюра к Пасхе.

Пасха уже не за горами. Для всех, кто празднует, такая милая деталь, как маникюр, будет приятным дополнением к праздничному наряду. Ногти можно смело украшать чем угодно: от классических мотивов, таких как цветы и мятные оттенки с крапом, до затейливого «френча» и рисунков кроликов — тут ничего экстравагантного: смотрится симпатично и актуально.

Цветут цветы: по-весеннему и нескучно

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Фото: @nonnailartist

Фото: @overglowedit

Фото: @disseynails

Фото: @overglowedit

Фото: @mydumbnails

Фото: @sansungnails

Фото: @betina_goldstein

Фото: @m.o.n.a.j

Фото: @_by_shelley

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Фото: @nonnailartist

Фото: @overglowedit

Фото: @disseynails

Фото: @overglowedit

Фото: @mydumbnails

Фото: @sansungnails

Фото: @betina_goldstein

Фото: @m.o.n.a.j

Фото: @_by_shelley

Пастель: сахарная карамель и драже

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Фото: @brushedbyb_

Фото: @pop_polished

Фото: @gel.bymegan

Фото: @amberjhnails

Фото: @nailiteinc

Фото: @gelcare.official

Фото: @gel.bymegan

Фото: @thehangedit

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Фото: @brushedbyb_

Фото: @pop_polished

Фото: @gel.bymegan

Фото: @amberjhnails

Фото: @nailiteinc

Фото: @gelcare.official

Фото: @gel.bymegan

Фото: @thehangedit

Матча—лайм: как ожидание зелени весны

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Фото: @thenaillologist

Фото: @lolo.nailedit

Фото: @phoebesummernails

Фото: @overglowedit

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Фото: @thenaillologist

Фото: @lolo.nailedit

Фото: @phoebesummernails

Фото: @overglowedit

Френч: желтый, с цветами и лавандой

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Фото: @sansungnails

Фото: @overglowedit

Фото: @karanailedit

Фото: @matejanova

Фото: @chelslounails

Фото: @illustrated_nails

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Фото: @sansungnails

Фото: @overglowedit

Фото: @karanailedit

Фото: @matejanova

Фото: @chelslounails

Фото: @illustrated_nails

Узоры и завитки: как напоминание о пасхальных угощениях

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Фото: @sansungnails

Фото: @overglowedit

Фото: @sansungnails

Фото: @disseynails

Фото: @amyle.nails

Фото: @sansungnails

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Фото: @sansungnails

Фото: @overglowedit

Фото: @sansungnails

Фото: @disseynails

Фото: @amyle.nails

Фото: @sansungnails

Кролики: милая деталь

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Фото: @karas.artworks

Фото: @overglowedit

Фото: @nuka.nails

Фото: @nylove_nail

Фото: @nasiba.nails.spb

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Фото: @karas.artworks

Фото: @overglowedit

Фото: @nuka.nails

Фото: @nylove_nail

Фото: @nasiba.nails.spb

Ирина Кириенко

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