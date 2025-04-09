Светлый путь

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о самых выигрышных вариантах дизайна маникюра к Пасхе.

Пасха уже не за горами. Для всех, кто празднует, такая милая деталь, как маникюр, будет приятным дополнением к праздничному наряду. Ногти можно смело украшать чем угодно: от классических мотивов, таких как цветы и мятные оттенки с крапом, до затейливого «френча» и рисунков кроликов — тут ничего экстравагантного: смотрится симпатично и актуально.

Цветут цветы: по-весеннему и нескучно

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Пастель: сахарная карамель и драже

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Матча—лайм: как ожидание зелени весны

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Френч: желтый, с цветами и лавандой

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Узоры и завитки: как напоминание о пасхальных угощениях

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Кролики: милая деталь

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Ирина Кириенко