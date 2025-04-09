В Ставрополе отремонтируют подпорную стену за 19 млн рублей

В Ставрополе начался ремонт подпорной стены на улице Льва Толстого. На аварийный объект протяженностью более 500 м, выделили 18,9 млн руб., сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ставропольского края Фото: Администрация Ставропольского края

Специалисты обновят 11 участков сооружения. Реконструкция пройдет в два этапа: первый — от улицы Морозова до улицы Ленина, второй — от улицы Ленина до улицы Шпаковской.

На объекте уже установили армированный пояс для фиксации газонных и тротуарных частей. После завершения бетонирования и усиления конструкций рабочие восстановят дорожное полотно и пешеходную зону.

Завершение работ запланировано на лето 2025 года.

Николай Аксенов