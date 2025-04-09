Застрявший в бельевых веревках БПЛА обезвредили в Ростовской области

Саперы обезвредили беспилотник самолетного типа, обнаруженный на бельевых веревках многоквартирного дома в Аксае Ростовской области. Об этом врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале.

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«Оперативные службы также выехали в село Бессергеновка Неклиновского района, где в результате отражения воздушной атаки обнаружены фрагменты взрывного устройства в кровле частного дома по улице Спортивной. После работы следственных органов жильцам разрешат вернуться в квартиры»,— написал господин Слюсарь.

Врио губернатора добавил, что сейчас жильцы дома находятся в ПВР или у родных. Школа, расположенная по соседству от дома, работает в дистанционном режиме. Господин Слюсарь добавил, что сразу после нормализации ситуации дети вернутся к очному обучению.

Ночью в Ростовской области беспилотники атаковали девять районов. Жителей одного дома пришлось эвакуировать. В его балкон упал беспилотник. О разрушениях или пострадавших не сообщалось.