Застрявший в бельевых веревках БПЛА обезвредили в Ростовской области
Саперы обезвредили беспилотник самолетного типа, обнаруженный на бельевых веревках многоквартирного дома в Аксае Ростовской области. Об этом врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале.
«Оперативные службы также выехали в село Бессергеновка Неклиновского района, где в результате отражения воздушной атаки обнаружены фрагменты взрывного устройства в кровле частного дома по улице Спортивной. После работы следственных органов жильцам разрешат вернуться в квартиры»,— написал господин Слюсарь.
Врио губернатора добавил, что сейчас жильцы дома находятся в ПВР или у родных. Школа, расположенная по соседству от дома, работает в дистанционном режиме. Господин Слюсарь добавил, что сразу после нормализации ситуации дети вернутся к очному обучению.
Ночью в Ростовской области беспилотники атаковали девять районов. Жителей одного дома пришлось эвакуировать. В его балкон упал беспилотник. О разрушениях или пострадавших не сообщалось.