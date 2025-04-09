В Волгограде будут судить жителей Волжского за террористическую деятельность

В Волгограде суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух жителей Волжского, являющихся участниками террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Согласно релизу, фигуранты присоединились к запрещенной Верховным судом РФ проукраинской террористической организации и повреждали автомобили граждан, в частности, с символикой поддержки СВО. Также они готовили крупные теракты в Волгоградской области. Их намеревались совершить и в местах массового скопления людей.

Фигуранты с помощью запрещенной литературы сами изготовили взрывчатое вещество и провели его предварительное испытание. Следственные органы выяснили, что сообщники пропагандировали идеологию терроризма через популярный мессенджер и финансировали деятельность террористической организации.

Фигурантов задержали в апреле минувшего года. Во время обысков по местам их жительства правоохранители выявили и изъяли боеприпасы к огнестрельному оружию, СВУ с поражающими элементами, которые задержанные собирались задействовать для подрыва зданий военкомата и территориального отдела полиции.

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Волгоградской области завершил расследование уголовного дела, материалы направят в суд. Фигуранты находятся под стражей. Их обвиняют в совершении серии преступлений террористической направленности (ст. 205 УК РФ, ст. 205.1 УК РФ, ст. 205.2 УК РФ, ст. 205.3 УК РФ, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), незаконных изготовлении, приобретении, хранении взрывчатых веществ, взрывных устройств и боеприпасов (ст. 222 УК РФ, ст.222.1 УК РФ, ст. 223.1 УК РФ), ряде эпизодов умышленного повреждения чужого имущества (ст. 167 УК РФ).

Павел Фролов