Мэрия Уфы потратит на официальные приемы и сувениры до 5 млн рублей

Администрация Уфы на аукционе 17 апреля выберет организатора официальных мероприятий, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 5 млн руб., он будет оплачен из городского бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Услуги необходимо оказывать до 20 декабря по заявкам заказчика. В услуги входит организация проезда гостей мероприятий, экскурсионное обслуживание, питание, обеспечение сувенирной продукцией, букетами и цветочными композициями. Для гостей должен быть предоставлен микроавтобус на 20 человек для посещения достопримечательностей, музеев, предприятий Уфы. Питание включает торжественный обед от имени главы администрации города на 155 персон, деловой обед (200 человек), обед (300) и кофе-брейк (80).

Кроме того, подрядчик должен предоставить 14 видов сувениров, в том числе платки из атласа и объемных изображений памятника генералу Шаймуратову, ежедневники, бейсболки, футболки. Также должно быть семь видов цветочных композиций.

В августе 2024 года мэрия заключила аналогичный контракт стоимостью 5,8 млн руб. при начальной цене 6,99 млн руб. с ООО «Абсолют медиа плюс».

Майя Иванова