Ставрополье за 2024 год увеличило экспорт сладостей в Китай в девять раз

Ставропольский край в 2024 году увеличил экспорт кондитерских изделий в Китай в девять раз. В КНР было поставлено 166 т сладостей на сумму 250 тыс. долларов США. Эта цифра стала максимальным показателем с 2020 года, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

«Поставки кондитерских изделий со Ставрополья в Китай достигли рекордного значения. Это свидетельствует о динамичном развитии отрасли в последние годы, внешнеэкономическая ситуация не ограничивает наши предприятия»,— отметил министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин.

По словам министра, благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» в 2024 году край увеличил поставки подсолнечного масла в КНР в полтора раза, отгрузив 19 тыс. т продукции.

Китай вошел в тройку крупнейших импортеров ставропольской продукции. В 2024 году край экспортировал продукцию агропромышленного комплекса на 653 миллиона долларов, что на 20% превышает показатели предыдущего года.

Николай Аксенов