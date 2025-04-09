«ВСМПО-Ависма» направила более 2,5 млрд руб. на соцпроекты

Корпорация «ВСМПО-Ависма» (Верхняя Салда, Свердловская область, входит в структуру «Ростеха») по итогам 2024 года вложила более 2,5 млрд руб. в социальные и благотворительные проекты. Основные направления инвестиций — поддержка сотрудников, реализация благотворительных программ и развитие территорий присутствия — Верхней Салды и Березников (Пермский край).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «ВСМПО-АВИСМА» Фото: пресс-служба «ВСМПО-АВИСМА»

Согласно данным компании, 873,6 млн руб. направлены на предоставление сотрудникам различных льгот, включая выплаты за стаж, оплату санаторно-курортного лечения, путевки для детей, а также субсидии на занятия спортом.

Благотворительная деятельность корпорации в 2024 году потребовала вложений почти в 500 млн руб. Средства были направлены на развитие профиндустриального кластера «Перспектива», модернизацию мастерских Верхнесалдинского авиаметаллургического колледжа и строительство молодежного пространства в Верхней Салде. Компания также продолжает участвовать в инициативном бюджетировании: в прошлом году было профинансировано девять городских проектов на сумму более 6 млн руб. В их числе — спортивные и детские площадки, оснащение детских садов и кружков, оборудование театрального зала в ДШИ и модернизация городского бассейна.

Корпорация также взяла на себя расходы на установку памятника Владиславу Тетюхину в парке, благоустройство которого продолжится в этом году. Отдельное направление — благотворительные инициативы, реализуемые фондом «Эмпатия», учрежденным акционером корпорации Михаилом Шелковым. С 2019 года фонд оказывает финансовую помощь более 1,3 тыс. педагогам и соцработникам в Верхней и Нижней Салде. С осени 2024 года ежемесячные выплаты начали получать также фельдшеры местных больниц.

«"ВСМПО-Ависма" – это не только крупнейший производитель титана в России, но и градообразующее предприятие Верхней Салды. На двух предприятиях у нас трудятся около 20 тыс. сотрудников, и мы стремимся создать для них комфортные условия жизни»,– рассказал генеральный директор ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» Дмитрий Трифонов.

По данным компании, с 1 апреля этого года оклады на обоих предприятиях компании были повышены на 6%. Второй этап индексации (на 3,52%) намечен на сентябрь. Также компания реализует программу строительства жилья для сотрудников. В Верхней Салде возводятся два девятиэтажных дома, ввод которых запланирован на март 2026 года.