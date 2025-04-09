Праздничное оформление Белгорода к 9 мая оценили в 7,1 млн рублей

Муниципальное бюджетное учреждение Белгорода «Управление Белгорблагоустройство» объявило поиск подрядчика на праздничное оформление облцентра ко Дню Победы. Начальная максимальная цена контракта — 7,1 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Срок завершения приема заявок — 24 апреля. Итоги подведут 29 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно документации, за два дня (с даты получения заявки) подрядчику предстоит установить 11 световых инсталляций «Звезда» высотой до 6 м. Звезды будут обновлены, профильные трубы покрашены, а на них установят светодиоды. Также подрядчик изготовит 11 новых арт-объектов. Согласно техзаданию, одна из конструкций — 3,5 м в ширину и 2,5 м в высоту — будет выполнена из профильных труб, покрытых краской, и металлического перфорированного листа. Отдельными позициями прописаны установка четырех планшетов высотой 2,6 м с УФ-изображениями и трех баннеров с широкоформатной печатью.

В своем Telegram-канале мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что облцентр уже начали украшать к 9 Мая: флаги России и Знамя Победы размещены на опорах по улице Попова.

Как в прошлом году в макрорегионе отменяли мероприятия ко Дню Победы — в материале «Ъ-Черноземье» «Мы бережем жизни людей»

Анна Швечикова