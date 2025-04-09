UOL Esporte: Жоржи Жезуш возглавит сборную Бразилии по футболу

Главным тренером сборной Бразилии по футболу станет Жоржи Жезуш, сообщает портал UOL Esporte.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

Сейчас 70-летний Жезуш тренирует саудовскую команду «Аль-Хиляль». Его контракт с клубом действует до конца июня 2025 года. По информации UOL, соглашение может быть расторгнуто в мае. Бразильская конфедерация футбола (CBF) готова выплатить неустойку размером €2,5 млн за досрочное расторжение договора. Ожидается, что соглашение Жоржи Жезуша с бразильской сборной будет рассчитано до конца чемпионата мира 2026 года.

29 марта CBF отправила в отставку Доривала Жуниора, руководившего национальной командой с января 2024 года.

Жезуш тренирует «Аль-Хиляль» с 2023 года, ранее он руководил командой в сезоне-2018/19. Под его руководством она выиграла чемпионат Саудовской Аравии (2023/24), стала обладателем кубка (2023/2024) и трехкратным обладателем суперкубка страны (2018, 2023, 2024). Также Жоржи Жезуш занимал пост главного тренера португальской «Бенфики», с ним она трижды становилась чемпионом страны (2009/10, 2013/14, 2014/15), побеждала в кубке (2013/14) и суперкубке страны (2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2014/15).

Сборная Бразилии занимает четвертое место в таблице южноамериканской квалификации чемпионата мира-2026, имея в активе 21 очко в 14 играх. В рейтинге Международной футбольной федерации бразильская команда занимает пятое место.

Таисия Орлова