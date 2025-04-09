Двое волгоградцев пойдут под суд за хулиганство со стрельбой у гипермаркета

В Волгограде суд рассмотрит уголовное дело о хулиганстве со стрельбой у сетевого гипермаркета (ч. 2 ст. 213 УК РФ) в отношении двоих местных жителей, один из которых является несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Согласно релизу, ночью 17 января текущего года фигуранты вместе с приятелями находились на ул. Рокоссовского напротив здания сетевого магазина. Под громкую музыку они разъезжали по парковке гипермаркета на покупательской телеге, в какой-то момент достали охолощенный пистолет и выстрелили из него в воздух как минимум четыре раза. Все это молодые люди снимали на камеру телефона.

Следственный отдел по Центральному району Волгограда завершил расследование уголовного дела. Материалы направят в суд на рассмотрение.

Павел Фролов