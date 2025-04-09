В Аксае осудили подпольных производителей сигарет

Аксайский районный суд вынес приговор трем местным жителям по обвинению в использовании поддельных акцизных марок. Об этом сообщила прокуратура Ростовской области.

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По версии обвинения, подсудимые в 2023 году произвели более 23 тыс. пачек табачных изделий общей стоимостью свыше 2,5 млн руб., которые в дальнейшем они собирались реализовать на территории Аксайского района.

Преступная деятельность фигурантов дела была пресечена сотрудниками управления ФСБ по Ростовской области.

Суд приговорил организатора незаконного бизнеса к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его сообщники отделались условными сроками.

Кроме того, у одного из осужденных был конфискован автомобиль.

Сергей Иванов