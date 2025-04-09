За три года в Сочи направили свыше 4 млрд рублей на обновление автопарка

За последние три года в Сочи выделили свыше 4 млрд руб. на развитие общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина, Коммерсантъ Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина, Коммерсантъ

Глава Сочи Андрей Прошунин провел совещание, посвященное улучшению общественного транспорта в городе. В обсуждении приняли участие заместители мэра, руководители соответствующих подразделений администрации, представители подведомственных организаций и депутаты.

Сегодня на маршрутных линиях ежедневно перевозится более 300 тыс. пассажиров, и с началом летнего сезона ожидается увеличение этого числа на 15%. В рамках модернизации маршрутной сети планируется внедрение бесшовных перевозок, что позволит жителям отдаленных районов добираться до центра города с одной пересадкой по единому билету, уточнил глава курорта.

Мэр поручил оперативно провести проверку технического состояния всех автобусов, уделяя особое внимание санитарным условиям и работоспособности кондиционеров.

Обновление автопарка также является важной задачей. За последние три года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», краевых программ и инвестиций перевозчиков было приобретено 225 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе и электричестве, на сумму свыше 4 млрд руб.

В Сочи разработан комплексный план развития общественного транспорта, который включает участие в новых государственных программах и нацпроектах для дальнейшего обновления автопарка. Также предусмотрено развитие интеллектуальной системы организации пассажирских перевозок и автоматизированного управления дорожным движением.

Мария Удовик