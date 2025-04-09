Торги по выбору регоператора в Алтайском крае прошли безальтернативно

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края по итогам конкурса выбрало регоператора по обращению с ТКО на территории Каменской и Рубцовской зонах. К участию допущена только одна компания, которая стала победителем, — ООО «ТКО - Сервис», следует из сообщения на официальном сайте проведения торгов. Статус регоператора присваивается компании на 9 лет и 8 месяцев. По условиям контракта, стоимость услуги регионального оператора составит не более 7,07 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Новый регоператор должен приступить к работе с 1 мая 2025 года по 31 декабря 2034 года. Ранее Каменскую и Рубцовскую зоны обслуживало ООО «Автотранс», потерявшее статус регоператора из-за непредоставления безотзывных банковских гарантий.

ООО «ТКО - Сервис» зарегистрировано в Барнауле в феврале 2025 года. Уставной капитал общества составляет 20 млн руб. Согласно данным ЕГРЮЛ, единственным владельцем предприятия является Алтайский край (права учредителя осуществляет Алтайкрайимущество).

Лолита Белова