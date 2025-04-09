Экс-совладельцу СМЗ грозит восемь лет колонии

Бывшего совладельца ОАО «Соликамский магниевый завод» Игоря Пестрикова, заочный суд над которым проходит в Соликамском городском суде, предложили приговорить к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также гособвинение просит оштрафовать его на 1,5 млн руб. и запретить ему руководить коммерческими организациями в течение двух лет и десяти месяцев. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь» со ссылкой на данные судебного заседания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Пестриков обвиняется в организации растраты 251,5 млн руб. средств СМЗ, а также покушение на хищение 2,5 млрд руб. средств предприятия. По версии следствия, деньги были похищены под видом займа на 250 млн руб., которые господин Пестриков получил будучи еще акционером завода, при этом возвращать он их не собирался. Также он якобы пытался продать СМЗ за 2,5 млрд руб. свою долю в ООО «Фин-Проект», которое управляет Ловозерским ГОК, основного поставщика Соликамского магниевого завода. Ранее по обвинению в растрате на 251,5 млн руб. был осужден бывший гендиректор ОАО «Соликамский магниевый завод» Артур Уртаев. Он был приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Сам Игорь Пестриков от следствия скрылся и был объявлен в межгосударственный розыск. По данным правоохранительных органов, он находится во Франции.