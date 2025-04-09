В парках Сочи высадили более 40 кремлевских елей

В парках Сочи в преддверии Дня Победы высадили более 40 кремлевских елей. Как сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале, акция, традиционно проходящая в парке «Ривьера», в этом году приурочена к Году защитника Отечества, объявленному Президентом РФ Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В мероприятии участвовали бойцы СВО и их семьи, представители организации «Офицеры России», городской Совета ветеранов, военно-патриотического движения «Юнармия» и военно-спортивного клуба «Гвардия».

Пятый год подряд в парке «Ривьера» сохраняется традиция: на новогодние праздники социально ориентированный бизнес приобретает живые ели с корневой системой. Эти деревья украшают парк в праздничные дни, а после Нового года становятся частью дендрологической коллекции. В этом году в муниципальных парках Сочи уже высажено более 40 новых деревьев.

Заместитель главы города Евгений Горобец отметил, что символично, что в год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества участниками акции стали герои, которые находятся на передовой, а также их семьи, поддерживающие их. Господин Горобец выразил уверенность, что деревья приживутся и будут радовать посетителей парка, подчеркивая важность совместных усилий по улучшению экологии города.

После мероприятия гостей угостили горячим сбитнем и прохладительными напитками, а также организовали бесплатное катание на колесе обозрения.

В рамках экологического проекта «Школьный агропарк» под руководством озеленителей парка «Ривьера» дети из детских садов №34 и №67 и эколого-биологического центра имени С.Ю. Соколова также высадили саженцы кремлевских елей.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте сотрудники Сочинского национального парка совместно с представителями УВД, ветеранами и кадетами высадили 30 вашингтоний в парке Дендрарий. Большинству саженцев менее трех лет.

Мария Удовик