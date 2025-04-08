В Сочинском национальном парке высадили 30 пальм

Сотрудники Сочинского национального парка совместно с представителями УВД, ветеранами и кадетами высадили 30 вашингтоний в парке Дендрарий в память о Победе в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«По инициативе Сочинского национального парка сегодня в парке Дендрарий высажено 30 вашингтоний в память о Победе нашего народа в Великой Отечественной войне. Это живой памятник героям, чей подвиг навсегда останется в наших сердцах»,— сообщил директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Александр Гиньковский.

Большинству саженцев менее трех лет, но среди них есть и взрослые восьмилетние экземпляры. Все растения были выращены в оранжерее парка из местного посадочного материала.

Новый пальмарий в Дендрарии был заложен в 2023 году на бывших производственных территориях парка, где теперь формируется коллекция экзотических растений.

«Ъ-Сочи» писал, что власти курорта выделили из городского бюджета 20 млн руб. на обработку 7 тыс. пальм безопасными для людей составами. При необходимости финансирование может быть увеличено в течение года.

Мария Удовик