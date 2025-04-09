На Дону отгрузка пищевой продукции в 2025 году выросла на 18,7%

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Ростовской области в январе-феврале 2025 года отгрузили товаров собственного производства на 48,6 млрд руб., что на 18,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в Ростовстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Согласно статистическим данным, в первые два месяца 2025 года больше всего год к году в денежном выражении выросла отгрузка готовых кормов для животных — на 34% (до 3,9 млрд руб.), растительных и животных масел и жиров — на 31,4% (до 21,7 млрд руб.), а также переработка и консервирование фруктов и овощей — на 27% (до 1,5 млрд руб.). Молочной продукции в январе-феврале реализовали на 4,3 млрд руб. (110,9% по отношению к первым двум месяцам 2024 года), продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов — на 3 млрд руб. (116%), хлебобулочных и мучных кондитерских изделий — на 2,8 млрд руб. (103,8%), продукции в сфере переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков — на 768,3 млн руб. (103,2%). Объемы переработки и консервирования мяса и мясной пищевой продукции сократились до 7,5 млрд руб., что на 6,9% меньше, чем отгрузили в январе-феврале 2024 года.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», донские предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности в 2024 году отгрузили товаров собственного производства на 281,4 млрд руб., что 13,1% больше, чем годом ранее. В отрасли работают около 1,8 тыс. компаний (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Маргарита Синкевич