На Дону производство пищевой продукции в 2024 году выросло на 13,1%

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Ростовской области в 2024 году отгрузили товаров собственного производства на 281,4 млрд руб., что 13,1% больше, чем годом ранее. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в Ростовстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным статистики, в сфере переработки и консервирования мяса и мясной пищевой продукции объемы реализации товаров в денежном выражении в 2024 году в сравнении с 2023 годом увеличились на 14,2% (до 48,8 млрд руб.). Объемы отгрузки хлебобулочных и мучных кондитерских изделий выросли на 15,5% (до 17,6 млрд руб.), растительных и животных масел и жиров — на 14% (до 119,4 млрд руб.), объемы переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков — на 12,4% (до 5,2 млрд руб.), фруктов и овощей — на 11,2% (до 7,9 млрд руб.), производство молочной продукции — на 9,5% (до 27,5 млрд руб.), продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов — на 6,6% (до 16,8 млрд руб.).

«Предприятиями Ростовской области производится достаточно широкий ассортимент пищевой продукции. При этом в рейтинге субъектов Российской Федерации донской регион занимает лидирующие позиции по выпуску консервированных овощей и грибов для кратковременного хранения (1 место), нерафинированного растительного масла (3 место), переработанного и консервированного картофеля (3 место)»,— отметили в Ростовстате.

В Ростовской области в прошлом году в пищевой и перерабатывающей промышленности работали 1783 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что на 2,4% больше, чем годом ранее. В отрасли задействовано 20,3 тыс. сотрудников.

Маргарита Синкевич