Во время пожара в роддоме в Москве в родах находились четыре женщины

Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в момент пожара в родильном доме клинической больницы №29 им. Баумана в родах находились четыре женщины. Медики смогли эвакуировать их в безопасное помещение на втором этаже.

«Одна из мам уже успешно родила! Мама и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо, за ними внимательно наблюдают врачи. Сейчас акушерские бригады готовятся принять еще троих малышей»,— говорится в сообщении депздрава.

Пожар произошел утром 9 апреля на седьмом этаже больницы, расположенной по адресу: Госпитальная площадь, д. 2, к. 28. Возгорание потушили на площади 50 кв. м. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 39 человек, из них шесть спустились по автолестнице. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщало об эвакуации 224 человек и пострадавшем охраннике здания. В каком состоянии находится пострадавший, не уточняется.

Полина Мотызлевская