На 11 лет осудили омича за финансирование террористической организации

2-й Восточный окружной военсуд вынес приговор в отношении 26-летнего жителя Омска по делу о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) и публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Подсудимому назначили 11 лет лишения свободы, сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

По данным следствия, в январе 2024 года фигурант дела разместил в соцсети публикацию, призывающую к сбору денег на покупку дронов для «Русского добровольческого корпуса» (признана в РФ террористической организацией и запрещена).

Омич признал, что организовал сбор средств для движения, однако «не знал об отнесении данной организации к террористической», уточнили в ведомстве.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее к 8,5 года колонии осудили жителя Омска за финансирование украинского объединения «Легион "Свобода России"» (признано в РФ террористической организацией и запрещено). Следователи установили, что обвиняемый в октябре и ноябре 2023 года направил неустановленному лицу в Telegram 11 сообщений для регистрации аккаунтов и последующего создания кошельков криптовалюты. За эти услуги он получил 4 тыс. руб.

Александра Стрелкова