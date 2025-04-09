Задержали челябинца, стрелявшего в автобус из пневматического пистолета

Сотрудники УМВД России по Челябинску установили и доставили в отдел полиции 19-летнего местного жителя, повредившего стекло в автобусе с помощью пневматического пистолета. Решается вопрос о квалификации деяния и принятии процессуального решения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Информация об инциденте распространилась в интернете. По данным СМИ, челябинец несколько раз выстрелил в автобус №9 в ночь на 7 апреля у остановки «Магазин „Юрюзань“». Поисками правонарушителя занялись сотрудники городской полиции. После изучения записей с камер видеонаблюдения, расположенных по пути следования автобуса, и данных центра управления нарядами на базе УМВД он был установлен. Пистолет у челябинца изъяли. По информации правоохранительных органов, пневматический пистолет можно купить свободно без специального разрешения.

Виталина Ярховска