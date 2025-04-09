В Челябинской области проходит второй пик половодья

Второй пик весеннего половодья наблюдается в Челябинской области. Растет уровень воды в реках на территории горнозаводской зоны. Об этом рассказал начальник Челябинского гидрометцентра Валерий Кочегоров на очередном заседании рабочей группы по вопросам прохождения паводка, сообщает пресс-служба министерства экологии региона.

По словам Валерия Кочегорова, на 8 апреля уровни рек бассейна Камы на некоторых участках поднялись от 5 до 50 см. Максимальный подъем наблюдается на реке Сим в районе Миньяра. В горах еще не растаял снег, а водозапасы снежного покрова составляют около 50%.

«В ближайшие дни температурный фон будет выше климатической нормы, что поспособствует повышению уровня и увеличению водности в водоемах Камского бассейна. Это реки Ай, Сим, Уфа, Юрюзань с притоками»,— сообщил глава регионального гидрометцентра.

Представители администраций Верхнего Уфалея, Златоуста, Миасса, Трехгорного, Юрюзани, Катав-Ивановска, Аши и Сатки доложили об уровнях водохранилищ и объемах сброса.

Сейчас на всех территориях ситуация регулируется в штатном режиме. По итогам заседания рабочей группы главам муниципалитетов и руководителям организаций, эксплуатирующих ГТС, поручено продолжить круглосуточный контроль за водохранилищами. Администрациям Миасса и Саткинского округа отдельно поручено «проработать ряд вопросов» по регулированию водохранилищ с Нижне-Обским бассейновым водным управлением и минэкологии региона.