КТК приостановил работу двух причальных устройств после проверки Ространснадзора
Российский оператор Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вывел из эксплуатации два выносных причальных устройства по итогам внеплановой проверки Ространснадзора. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума
Согласно заявлению КТК, все перевалочные операции на морском терминале будут осуществляться через ВПУ-3, введенное в эксплуатацию в 2014 году.
Проверки безопасности объектов водного транспорта Азово-Черноморского бассейна проводятся Ространснадзором с 26 марта по поручению правительства РФ. Инспекции охватывают организации, действующие в портах Новороссийска, Темрюка, Сочи и Туапсе. Поводом для проверок стала чрезвычайная ситуация, вызванная разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года.
Трубопровод КТК «Тенгиз – Новороссийск» протяженностью 1,5 тыс. км транспортирует более двух третей всего экспорта нефти из Казахстана, а также сырье с российских месторождений, включая каспийские. В 2024 году через систему прошло 63 млн т нефти.
Акционерами КТК являются Россия (24%), Казахстан (20,75%), американские Chevron (15%), ExxonMobil (7,5%), Shell (совместно с «Роснефтью» – 7,5%) и Oryx (1,75%), а также ЛУКОЙЛ (12,5%), британская BG и итальянская Eni (по 2%).