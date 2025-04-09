В Березниках восстановили электро- и водоснабжение

В Березниках восстановили электроснабжение, все потребители переведены на резервную схему. Также перезапущена система водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Ранее издание «Березниковский рабочий» сообщило о том. что в ряде домов города пропало электричество и вода. А в паблике «ЧП Березники» появилось предупреждение о возможных отключениях. «Сегодня, 9 апреля, ориентировочно до 12:00, в связи с аварийной посадкой электроснабжения на ВНС-13, возможны перебои с водоснабжением или полное отключение воды по адресам: квадрат улиц Мира — Юбилейная — Пятилетки — 30 лет Победы», - было сказано в сообщении.