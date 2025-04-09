Илья Сухих объяснил изменения в администрации Тольятти

Глава Тольятти Илья Сухих объяснил ряд своих решений по преобразованиям в структуре городской администрации в том числе путем перераспределения полномочий между главой и его заместителями. Соответствующие предложения внесены сегодня на утверждение депутатов гордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация городского округа Тольятти Фото: Администрация городского округа Тольятти

Так, первый заместитель главы города будет отвечать за финансовый блок и сферу гостеприимства (департамент финансов, департамент экономического развития, управление туризма и управление потребительского рынка).

Заместитель главы — руководитель департамента общественной безопасности и противодействия коррупции возьмёт на себя взаимодействие с силовыми структурами.

Заместитель главы по городскому хозяйству будет курировать работу дорожно-транспортных служб и жилищно-коммунального сектора.

Прежний функционал, с незначительными корректировками, останется за заместителем главы — руководителем аппарата администрации городского округа.

Также в структуре сохранятся должности заместителя главы по имуществу и градостроительству, заместителя главы по социальным вопросам, заместителя главы по вопросам комплексной поддержки участников СВО и членов их семей, а также заместителей главы — глав районных администраций.