Илья Сухих объяснил изменения в администрации Тольятти
Глава Тольятти Илья Сухих объяснил ряд своих решений по преобразованиям в структуре городской администрации в том числе путем перераспределения полномочий между главой и его заместителями. Соответствующие предложения внесены сегодня на утверждение депутатов гордумы.
Фото: Администрация городского округа Тольятти
Так, первый заместитель главы города будет отвечать за финансовый блок и сферу гостеприимства (департамент финансов, департамент экономического развития, управление туризма и управление потребительского рынка).
Заместитель главы — руководитель департамента общественной безопасности и противодействия коррупции возьмёт на себя взаимодействие с силовыми структурами.
Заместитель главы по городскому хозяйству будет курировать работу дорожно-транспортных служб и жилищно-коммунального сектора.
Прежний функционал, с незначительными корректировками, останется за заместителем главы — руководителем аппарата администрации городского округа.
Также в структуре сохранятся должности заместителя главы по имуществу и градостроительству, заместителя главы по социальным вопросам, заместителя главы по вопросам комплексной поддержки участников СВО и членов их семей, а также заместителей главы — глав районных администраций.