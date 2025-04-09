В Аксае отменили очные занятия в гимназии из-за падения БПЛА на соседний дом
Cегодня ученики первой смены гимназии в Аксае будут учиться дистанционно. Об этом сообщил глава администрации района Константин Доморовский в своем Telegram-канале.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
«Чтобы дети не проходили мимо дома, где сейчас ведутся работы по обезвреживанию БПЛА», - пояснил господин Дoморовский.
Как сообщалось, сегодня ночью в Aксае в многоквартирном жилом доме по ул. Плaтова, 74 на бельевых веревках был обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пoстрадавших среди людей и разрушений конструкций дома нет. Однако из-за угрoзы возможной детонации была проведена эвакуация жильцов.