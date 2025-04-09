Жители Самарской области стали чаще пользоваться электропоездами «Ласточка»

Пассажирами электропоездов «Ласточка» в Самарской области в первом квартале 2025 года стали 382,3 тыс. человек. Это на 15,7% больше, чем за в январе-марте прошлого года, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Маршрутом Новокуйбышевская — Самара —Тольятти воспользовались 298,5 тыс. человек или на 20,4% больше, чем в первом квартале 2024 года. «Ласточки» Самара — Жигулевск и Самара — Сызрань обслужили 47,3 тыс. и 36,5 тыс. пассажиров соответственно.

В планах Куйбышевской железной дороги значится запуск скоростного электропоезда Самара — Уфа.

Андрей Сазонов