В Чувашии на 80% завершили строительство мусоросортировочного комплекса

Строительство мусоросортировочного комплекса в Канашском округе Чувашии завершено на 80%. Об этом сообщили на сайте Кабмина республики.

В год на объекте будут обрабатывать 30 тыс. тонн твердых коммунальных отходов. До окончания строительства осталось провести монтажные работы по холодному цеху, установить ограждения и подключить водоснабжение и водоотведение.

Ориентировочно работы завершатся до конца мая, а в эксплуатацию комплекс введут в октябре 2025 году. Также в этом году в Чувашии планируют начать строить еще два мусоросортировочных комплекса — в Батыревском и Моргаушском округах.

Дарья Сайфиева